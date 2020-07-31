الحكومة والحزب الحاكم يعلنان عن تدابير ضخمة لتوفير المزيد من المساكن

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اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة على زيادة المعروض من المنازل الجديدة بشكل كبير في منطقة سيول الحضرية من أجل تهدئة ارتفاع أسعار العقارات.وقد التقى زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كيم تيه نيون" وكبير صناع السياسات "تشو جونغ سيك" ووزير المالية "هونغ نام كي" ووزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون مي" في الجمعية الوطنية صباح الثلاثاء لمناقشة الخطة. وسوف تعلن الحكومة عن الإجراءات في وقت لاحق اليوم.وقال "كيم"، زعيم التكتل البرلماني في الحزب الديمقراطي، إن الإجراءات ستشمل حجمًا من العرض يتجاوز ما توقعته وسائل الإعلام والسوق، في حين أن معظم المنازل الجديدة ستكون على شكل إيجار عام طويل الأجل.وقال كبير صناع السياسات في الحزب الحاكم إن الحزب الديمقراطي والحكومة يعتزمان مواصلة تعزيز المعروض من الشقق، وتوسيع الحجم في سيول على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 40 ألف وحدة سكنية في السنة إلى حوالي 45 ألفًا.وقالوا إنهم يخططون لاستخدام المساحات العسكرية والمملوكة للحكومة في العاصمة للشقق الجديدة.