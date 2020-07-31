34 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 34 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 14 ألفا و423 شخصا.وكان عدد الإصابات الجديدة قد انخفض عن 30 حالة في اليوم السابق، لكنه ارتفع مرة أخرى بسبب استمرار حدوث حالات العدوى المتفرقة ليزيد على 30 حالة.ومن بين حالات الإصابة الـ34 الجديدة، 13 حالة محلية المصدر، منها 6 في سيول، و3 في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في كل من مدينة إنتشون ومدينة كوانغ جو ومدينة بوسان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.أما الـ21 حالة الجديدة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، بمن فيهم 14 أجنبيا من الولايات المتحدة وروسيا وأوزبكستان وبنغلادش ومصر والسودان وإثيوبيا والسنغال.من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس كما هو دون تغيير، حيث بلغ 301 حالة وفاة حتى الآن.