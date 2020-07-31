تدابير حكومية لتوفير 132 ألف مسكن في سيول وضواحيها

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تخطط الحكومة الكورية لتوفير 132 ألف مسكن في العاصمة سيول وضواحيها، والسماح بإعادة بناء أبراج سكنية على أن لا يزيد ارتفاعها عن 50 طابقا.جاءت هذه الخطة التي كشفت عنها الحكومة اليوم الثلاثاء لتوفير المزيد من المساكن في سيول وضواحيها.وقالت الحكومة إنه سيتم توفير 33 ألف وحدة سكنية من خلال بناء شقق جديدة على مساحات يوجد فيها الآن ملعب تيرونغ للغولف، وقاعدة "كامب كيم" العسكرية الأمريكية، والمعهد الوطني للدبلوماسية، ومبنى هيئة المشتريات العامة الإقليمية في سيول، والمبنى الحكومي في مدينة كواتشون.كما ستسمح الحكومة بموجب الخطة المعلنة بإعادة بناء أبراج سكنية لا يزيد ارتفاعها عن 50 طابقا، وزيادة كثافة مبانيها، وهو ما سيوفر 24 ألف وحدة سكنية جديدة أخرى.وستقوم الحكومة بزيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة في الجيل الثالث من المدن الجديدة من 30 ألف وحدة مخططة سابقا إلى 60 ألف وحدة.كما ستوفر الحكومة 15 ألف وحدة سكنية جديدة من خلال إعادة بناء المناطق السكنية وتخفيف القيود المفروضة على عمليات التعديل الإعماري في سيول وضواحيها.وأكدت الحكومة أنها ستراقب عن كثب التطورات التي ستحدث في أسعار العقارات ، وأنها ستتخذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.