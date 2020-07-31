إجراءات قضائية بتجميد أصول شركة يابانية

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اكتملت عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول شركة نيبون اليابانية للحديد الموجودة في كوريا الجنوبية ، حيث ترفض الشركة اليابانية تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الكورية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين أثناء الحرب العالمية الثانية.وبهذا سيتمكن الضحايا الكوريون اعتبارا من اليوم الثلاثاء من الحصول على تعويضات مالية من عائدات بيع 80 ألف سهم تملكها شركة"بي إين آر" التي أنشأتها الشركة اليابانية في كورياومن جانبها، قالت شركة نيبون اليابانية للحديد إنه من الصعب أن تقبل الإجراءات التي اتخذتها محكمة بوهانغ الفرعية التابعة لمحكمة ديغو الإقليمية في شهر يونيو الماضي لتجميد أسهمها، حيث انتهت مهلة تلك الإجراءات منتصف الليلة الماضية .وأكدت الشركة اليابانية أنها ستستأنف الحكم في هذه القضية على الفور.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن إجراءات تجميد أصول الشركة اليابانية سيتم إجراؤها من المحكمة ، مشيرا إلى أن المكتب الرئاسي لن يتدخل في هذه القضية.