تقرير سري دولي يؤكد مواصلة كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي

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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين أن تقريرا سريا للأمم المتحدة أفاد بأن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها للأسلحة النووية.وأضافت الوكالة نقلا عن التقرير الذي قدمه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عدة دول تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها بيونغ يانغ قد ساعدتها على الأرجح في تطوير مواد نووية مصغرة يمكن للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية حملها.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها النووي ، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وبناء مفاعل يعمل بالماء الخفيف.وفيما يتعلق بقيام كوريا الشمالية بتدمير مدخل النفق الخاص بالتجارب النووية في "بونغ كيه ري" ، قال التقرير إنه قد تعيد خلال 3 أشهر وضع البنية التحتية اللازمة لإجراء تجربة نووية جديدة في الموقع نفسه.