رئيس جديد للجانب الأمريكي في مفاوضات تكاليف الدفاع مع سيول

Photo : YONHAP News

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الوزارة قد عينت "دونا ويلتون" رئيسة جديدة للجانب الأمريكي لمفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية خلفا لـ"جيمس ديهارت" الذي تم تعيينه منسقا أمريكيا لشؤون منطقة القطب الشمالي الأسبوع الماضي.وأضاف المتحدث أن "دونا ويلتون" ستمثل الجانب الأمريكي في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، وستتولى المهام التي كان ينفذها "ديهارت" بشأن التعاون الأمني والمفاوضات الخاصة بتقاسم التكاليف الدفاعية.وكانت "ويلتون" قد عملت في كل من السفارات الأمريكية في اليابان وإندونيسيا وشغلت منصب مساعدة السفير الأمريكي لدى أفغانستان.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية بزيادة حصتها من إجمالي تكاليف الدفاع لتكون 1.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بالاتفاقية الحالية.