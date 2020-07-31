الصين تخفف القيود على دخول الكوريين لأراضيها رغم كورونا

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وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين، قررت الحكومة الصينية تخفيف القيود على دخول المواطنين الكوريين لإراضيها ، مؤكدة على أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين سيول وبكين.وذكرت مصادر مطلعة في الحكومة الصينية أن حكومة بكين قد قررت البدء في استلام الطلبات لإصدار تأشيرات من الكوريين الراغبين في زيارة الصين للعمل والدراسة والكوريين الحاصلين على حق الإقامة في الصين، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.وكانت الصين قد حظرت دخول الأجانب لأراضيها منذ أواخر شهر مارس الماضي، حيث تعد كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تخفف الصين الحظر على رعاياها .ويرجع السبب في تخفيف الصين القيود على مواطني كوريا الجنوبية إلى إيمان المسؤولين الصينيين بضرورة إعادة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى طبيعتها التي تدهورت بسبب جائحة فيروس كورونا. كذلك إلى الزيارة المحتملة التي قد يقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية في غضون هذا العام.وكانت الحكومة الصينية قد بدأت في أواخر شهر أبريل الماضي في تطبيق نظام المسار السريع لدخول رجال الأعمال الكوريين إلى الصين .وفي سياق متصل، عقد يوم السبت الماضي في مدينة تشينغ تاو بالصين أول اجتماع مباشر وجها لوجه بين المسؤولين الكوريين والصينيين لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.