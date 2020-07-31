كوريا الشمالية تفتح أبواب سد هوانغ كانغ دون إشعار الجنوب

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فتحت كوريا الشمالية بوابات السد المعروف باسم "هوانغ كانغ" الواقع شمال نهر "إيم جين" في الشطر الشمالي دون إشعار مسبق لكوريا الجنوبية لتصريف المياه التي زادت عن الطاقة التخزينية للسد بسبب الأمطار الغزيرة.قد تسبب تصريف مياه السد في ارتفاع منسوب نهر "إيم جين"، حيث بلغ ارتفاع المياه عند جسر "بيل سونغ" في كوريا الجنوبية 5.7 متر أمس الاثنين.وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها ارتفاع منسوب المياه عند جسر "بيل سونغ" مترين منذ بداية هذا العام.ويشار إلى أن الكوريتين لا تبادلان المعلومات عن الأمطار التي تهطل في شبه الجزيرة الكورية بسبب عدم تشغيل خط الاتصال بينهما.وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الشمالية إن كمية الأمطار التي هطلت في أرجاء مختلفة من البلاد يوم الاثنين بلغت حوالي 300 ملليمتر.والجدير بالذكر أن سعة سد "هوانغ كانغ" التخزينية تصل إلى 350 مليون متر مكعب ، ومن المرجح أن يسفر تدفق المياه من ذلك السد دون إشعار مسبق عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات في المناطق الواقعة في الجزء الجنوبي من نهر "إيم جين" بكوريا الجنوبية.