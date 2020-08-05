مدينة سيول تعارض خطة الحكومة لتخفيف الحد الأقصى لطول المباني السكنية

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أعادت حكومة سيول الحضرية التزامها بسياسة الحد من ارتفاع المباني السكنية، مما يشير إلى معارضة قرار الحكومة بتخفيف اللوائح، كجزء من خطتها الجديدة لتوفير المساكن.وقالت المدينة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنها قررت التمسك بخطتها الأساسية التي تحدد الحد الأقصى للمباني السكنية بـ35 طابقًا فقط.وقال مسؤولون في المدينة إن بعض المباني متعددة الاستخدام يمكن أن ترتفع لأكثر من ذلك عندما يتم بناؤها في مناطق شبه سكنية، ولكن سيظل الحد الأقصى لها محددًا بخمسين طابقًا فقط.فى وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية "هونغ نام كي" عن مجموعة من الإجراءات لتوفير أكثر من 130 ألف وحدة سكنية في منطقة سيول الكبرى، بما في ذلك قرار بتخفيف قيود الارتفاع والسماح بما يصل إلى 50 طابقًا للمباني التي أعيد بناؤها.وقد أثار قرار الحكومة المركزية في البداية توقعات بأن تصبح مناطق الشقق القديمة في المدينة، بما في ذلك تلك الواقعة على طول نهر هان، شاهقة الارتفاع بعد إعادة بنائها، مما أثار القلق بشأن المزيد من المضاربات العقارية.