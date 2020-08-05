الرئيس مون يشدد على التدابير المفرطة للحد من أضرار الأمطار الغزيرة

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى بذل الجهود "المفرطة"، للحيلولة دون تفاقم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مع استمرار السيول التي تضرب المنطقة الوسطى في البلاد لعدة أيام.وقد ترأس "مون" اجتماعًا طارئًا في المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء، ووجه المسؤولين إلى تنفيذ الإجراءات الاستباقية لتقليل الدمار الناجم عن الرياح الموسمية.وقال إن أي ظروف يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح، بما في ذلك في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية، يجب التحقق منها بدقة، وحث المسؤولين على جعل أي مكان يشكل قدرًا من التهديد منطقة محظورة وإجلاء السكان منها.كما أمر "مون" المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة حتى يمكن إعلان المناطق المتضررة مناطق كوارث خاصة على الفور.وحذر الرئيس من أن موسم الأمطار الطويل غير المسبوق يمكن أن يتكرر، كما أكد على الجهود المشتركة للحكومات المركزية والإقليمية للاستعداد للتغيرات المناخية طويلة الأجل.