15 قتيلًا و11 في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

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لقي نحو 15 شخصًا مصرعهم وفُقِد 11 شخصًا حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم الإعلان عن تحذيرات من الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى بكوريا الجنوبية والجزء الشمالي من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وبلغ عدد النازحين بسبب الأمطار حاليًّا 1,587 على الصعيد الوطني. ومن بين هؤلاء، عاد 444 شخصًا فقط إلى منازلهم، وما زال 1,146 شخصًا خارج منازلهم.وتم إجلاء نحو 2,385 شخصًا إلى الصالات الرياضية المحلية ومراكز القرى، وتعد مقاطعة "كيونغي" أكثر المقاطعات من حيث العدد، حيث تم إجلاء 1,515 شخصًا فيها.وتم الإبلاغ عن حوالي 4,281 حالة من تضرر المرافق في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 6,525 هكتارًا من الأراضي الزراعية.وتضرر أيضًا حوالي 1,273 منزلًا و705 من مخازن الماشية و148 صوبة زراعية.وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن تضرر 936 طريقًا وجسرًا، و568 مقطعًا من خطوط السكك الحديدية، ووقع 277 انهيارًا أرضيًّا. ومن بين 28 قسمًا من الطرق الرئيسية التي لحقت بها أضرار، لا يزال جزءان من "الطريق الوطني 44" في "إنجي" بمقاطعة "كانغ وون" مغلقين تمامًا.