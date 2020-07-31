استمرار الأمطار الغزيرة في منطقة سيول الكبرى

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تواصل الأمطار الغزيرة سقوطها على المنطقة الوسطى في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.وظلت التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية المفعول في المنطقة الوسطى والجزء الشمالي من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث استقبلت أجزاء منها أمطارًا بلغت 20 مليمترًا في الساعة.ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق في سيول و"كيونغي" والجزء الغربي من مقاطعة "كانغ وون" ما بين 50 إلى 100 مليمترًا في الساعة، مصحوبة برياح قوية وبرق ورعد، مع قدوم إعصار "هاغوبيت".ومن المتوقع أن تشهد سيول ومقاطعة "كيونغي" ومقاطعة "كانغ وون" الغربية ومقاطعة "تشانغ تشونغ" ما بين 100 إلى 200 مليمتر من الأمطار حتى يوم الجمعة، مع توقعات بسقوط أكثر من 400 مليمتر في بعض الأجزاء في منطقة سيول الكبرى ومقاطعة "كانغ وون" الغربية.وفي الوقت نفسه، صدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في الأجزاء الجنوبية من البلاد، وفي الجزء الجنوبي من مقاطعات "تشانغ تشونغ" ومقاطعة جيجو، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى حوالي 33 درجة مئوية.