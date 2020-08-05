Photo : YONHAP News

ارتفع منسوب المياه بصورة خطيرة في "ديه جونغ" الذي يتدفق عبر العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بعد أيام من الأمطار الغزيرة.وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء، تعتقد سلطات الأرصاد الجوية الوطنية أن متوسط هطول الأمطار سيتراوح بين 150 و 300 مليمتر في حوض نهر "ديه جونغ" يومي الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن تتجاوز المياه مستوى التحذير بحلول مساء الخميس.وقد تم إصدار تحذيرات من الفيضانات لتلك المنطقة في اليوم السابق. وفي حالة فيضان النهر، فمن المتوقع أن يعاني العديد من المزارعين والمقيمين في منطقة بيونغ يانغ من أضرار كبيرة.وفي عام 2007، أعيقت الاتصالات والنقل في بيونغ يانغ بشكل كبير بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة نهر "ديه جونغ".وقد غمرت المياه في ذلك الوقت المكاتب الحكومية الرئيسية في وسط مدينة بيونغ يانغ، بما في ذلك مقر وزارة الخارجية، وتم تأجيل قمة بين الكوريتين كان من المقرر عقدها في أغسطس من ذلك العام لمدة شهرين.وترتفع المياه في أماكن أخرى في كوريا الشمالية أيضًا، بما في ذلك على طول نهر "ياسونغ" الذي يتدفق عبر مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية، وهي أكبر منطقة منتجة للأرز في الشمال.