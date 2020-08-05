الحكومة تحقق بانتظام في المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنازل عالية القيمة

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة إجراء تحقيقات منتظمة في المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمنازل عالية القيمة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون وون، ونشر نتائج التحقيقات.وفي اجتماع وزاري حول السياسات العقارية في سيول أمس الأربعاء، أعلن وزير المالية "هونغ نام كي" أيضًا أن الحكومة ستراقب المناطق الرئيسية، حيث سيتم بناء مساكن جديدة، والتحقيق على الفور عند وجود أي مؤشرات لاضطراب السوق.وقال "هونغ" إن الحكومة ستناقش كيفية تعزيز استجابتها، حيث لا يمكنها أن تسمح بالأفعال التي تؤدي إلى الفوضى في السوق العقارية.وقال إن السلطات تخطط لتعزيز التحقيقات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفات، مثل التلاعب بالأسعار. وحذر من أنه سيتم التحقيق بدقة في المعاملات العقارية المشبوهة مع فرض عقوبات مشددة.وشدد "هونغ" على أنه سيكون من الصعب تحقيق الاستقرار في سوق العقارات بغض النظر عن عدد المنازل الجديدة التي سيتم توفيرها، ما لم يتم اقتلاع ممارسات المضاربة من قبل أصحاب المنازل المتعددة والمخالفات الأخرى.وقال وزير المالية أيضًا إن الحكومة ستتحرك بسرعة لاتخاذ إجراءات المتابعة المطلوبة، لوضع الإطار القانوني لسياسات الحكومة العقارية، بما في ذلك توفير المساكن الإضافية.