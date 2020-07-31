الحكومة تعلن غدا عن مناطق كوارث خاصة في وسط البلاد

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من المتوقع أن يتم الإعلان عن مقاطعتي "تشونغ تشونغ" ومقاطعة "كيونغ كي" والتي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة مناطق كوارث خاصة.أمر "جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء اليوم وزارة الإدارة والأمن بأن تستعرض بشكل عاجل الاقتراح بإعلان مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشونغ" ومقاطعة "كيونغ كي" مناطق خاصة.قال رئيس الوزراء في اجتماع للجنة التعامل مع الكوارث عقد برئاسته في مكتب حكومة سيول إنه يشعر بالاستياء الشديد بسبب الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها هطول خلال الأيام القليلة الماضية.تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن مناطق كوارث خاصة هو إجراء يقوم به الرئيس بعد مراجعة اللجنة المركزية للأمن والإدارة وموافقة رئيس الوزراء إذا تقدم رؤساء إدارة المدن والمقاطعات المعنية بطلب ذلك.وتدرس الحكومة حاليا أمورا ذات الصلة من أجل الإعلان عنها في وقت مبكر من يوم غد .ويمكن للحكومة أن تقدم مساعدات إدارية وطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، كالإنقاذ من الكوارث وإعادة الإعمار في المناطق التي يُعلن عنها مناطق كوارث خاصة.من ناحية أخرى، تستمر الخسائر البشرية في الارتفاع بسبب هطول الأمطار الغزيرة حيث بلغ عدد الوفيات حتى صباح اليوم 15 شخصا وعدد المفقودين 11. أما عدد الجرحى فقد بلغ 7 أشخاص.وفي الوقت الحاضر بلغ عدد المشردين ألفا و500 شخص من حوالي 980 أسرة ومنهم حوالي ألف و100 شخص لم يعودوا إلى بيوتهم بعد. كما تم تدمير حوالي ألف و200 بيت ومزرعة لتربية المواشي وحوالي 700 مخزن، إلى جانب تعرض حوالي 900 جسر وطريق وحوالي 6 آلاف و500 هكتار لأضرار مختلفة.