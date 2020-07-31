لا إصابات بين الكوريين في انفجار بيروت

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية بأنه لم يُصب أي كوري نتيجة الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس.صرحت وزارة الخارجية اليوم بأن السفارة الكورية لدى بيروت تعمل بشكل حثيث حاليا لمعرفة ما إذا كان أصيب أي مواطن كوري مقيم هناك نتيجة الانفجار، بواسطة غرف التغريدات الجماعية للجالية الكورية ولم تتلق حتى الآن أي بلاغ عن أي إصابة.وأوضحت الوزارة أن السفارة الكورية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية مستمرة في متابعة أحوال أفراد الجالية الكورية هناك لتقديم المساعدة القنصلية الضرورية عند التأكد من ذلك.والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأجنبية أفادت أن ميناء بيروت شهد انفجارين ضخمين بعد ظهر أمس مما أدى إلى مقتل 73 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 3.7 آلاف شخص . وتم تحطم زجاج نافذتين للطابق الرابع لمبنى السفارة الكورية في بيروت الذي يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الحادث.طبقا للوزارة الخارجية يقيم حوالي 140 مواطنا كوريا هناك إلى جانب حوالي 280 جنديا من وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية التي تعمل هناك في إطار عملية حفظ السلام للأمم المتحدة.