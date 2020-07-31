ترامب يشدد على نجاحه في التعامل مع كورونا ويشكك في الإحصاءات الكورية

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أطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات خلال لقاء صحفي بدا فيها وكأنه يشكك في صحة الإحصاءات الكورية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في محاولة منه لتشويه صورة كوريا من خلال مقارنة الطريقة الأمريكية في مكافحة كورونا مع الطريقة الكورية.حتى اليوم بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا 4 ملايين و742 ألفا و277 حالة، وعدد حالات الوفاة 156 ألفا و133 حالة في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول من حيث حجم الأضرار الناتجة عن الفيروس فإن الرئيس ترامب يدعي أنه تعامل بشكل أفضل مع هذه الجائحة مقارنة بقادة الدول الأخرى.عندما كان ترامب يخوض حرب كلامية في لقاء صحفي أجراه معه المراسل "جوناسون سوان" في صحيفة " اكسيوس" الأمريكية يوم 28 من شهر يوليو الماضي ونشر اليوم، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يستطع أحد أن يقوم بما قمنا به ولكننا لم نحظ بالتقدير المناسب.عندما جادل الرئيس الأمريكي إن الأرقام الأمريكية عن نسبة الوفيات مقابل عدد المصابين غير سيئة، قال المراسل "سوان" إنه يتحدث عن نسبة الوفيات مقابل عدد السكان وهذا هو أسوأ نقطة بالفعل، مشيرا إلى أنها أسوأ بكثير مقارنة مع كوريا الجنوبية وألمانيا وغيرهما.وردا على ذلك قال ترامب إنه لا ينبغي على المراسل الأمريكي أن يفعل ذلك، مؤكدا أن نسبة الوفيات مقابل المصابين يتوجب تقييمها على معيار الإحصاءات المحددة ثم قال المراسل: " على سبيل المثال انظر إلى كوريا حيث شهدت 300 حالة وفاة مقابل 51 مليون نسمة من عدد السكان. وهذا رائع. وعندما سمع الرئيس ترامب هذا الكلام، أخذ يكرر القول إن الأمر لا نعرف عنه جيدا. وعندما أعاد المراسل "سوان" السؤال على الرئيس ترامب قائلا هل تعني أن كوريا زورت الإحصاءات؟ أجاب الرئيس بأنه لا يرغب في التحدث عن تفاصيل لأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع تلك الدولة. ولكنه لم يقدم أي أدله على مزاعمه.واستدرك الرئيس ترامب بالقول يبدو أن نسبة الوفيات بين المصابين لا تختلف كثيرا بين كوريا والولايات المتحدة بحيث بلغت نسبة كوريا 2.08 % بينما بلغت النسبة في الولايات المتحدة 3.29% ولكن عند المقارنة مع نسبة الوفيات مقابل عدد السكان، نجد أن النسبة الأمريكية أعلى بحوالي مئات الأضعاف.في هذا السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن تزوير كوريا الإحصاءات أمر غير معقول بينما قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية عبر فحص الحقائق إنه ليس هناك أي احتمال لتزوير البيانات الكورية.يبدو أن الرئيس ترامب لا يرغب في تقديم انطباع عن نفسه كرئيس فاشل في التعامل مع الجائحة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وعلى الأرجح أن ذلك هو السبب الرئيس في ادعائه على إجادة التعامل مع جائحة ومحاولة تشويه صورة كوريا.