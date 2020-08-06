وزارة الصحة تسعى إلى الحوار مع الأطباء قبل الإضراب المخطط له

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كررت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اقتراحها إلى الجمعية الوطنية للأطباء، لتشكيل هيئة مشتركة لمناقشة القضايا العالقة المتعلقة بالخدمات الطبية، بما في ذلك الإضراب المخطط له احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة عدد الأطباء.وأشارت الوزارة في اقتراحها الجديد في بيان صدر أمس الأربعاء إلى أن الهيئة المشتركة سيقودها نائب وزير الصحة ورئيس الجمعية الطبية الكورية، ليقوم كلاهما بصياغة خارطة طريق لتطوير الصناعة الطبية والرعاية الصحية بحلول نهاية هذا العام.وتتوقع الوزارة أن تناقش الهيئة المشتركة مطالب الأطباء، وكذلك القضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالخدمات الطبية في البلاد.وجاء تحرك الوزارة بعد ساعات من رفض الجمعية الطبية الكورية للحوار مع الحكومة، وطلبت بدلًا من ذلك إجراء "مفاوضات مباشرة" مع رئيس الوزراء.وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن خطتها لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بمقدار أربعة آلاف طالب خلال العقد القادم، وفتح كلية طبية عامة جديدة، في محاولة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.واحتجاجًا على ذلك، أعلنت الجمعية الكورية للأطباء المتدربين المقيمين والجمعية الطبية الكورية عن خطة لتنظيم إضراب شامل يوم الجمعة و14 أغسطس على التوالي.