وزير التوحيد والمبعوث النووي يناقشان التعاون بين الكوريتين

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ناقش وزير التوحيد "لي إن يونغ" والمبعوث النووي لكوريا الجنوبية خطط التعاون بين الكوريتين في اجتماع تم ترتيبه بناءً على طلب من وزارة الخارجية.ووفقًا لوزارة التوحيد، أطلع الممثل الخاص للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون" الوزيرَ "لي" على الوضع الحالي، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ومجموعة العمل المشتركة بين سيول وواشنطن.كما أطلع المبعوث النووي "لي" وزيرَ التوحيد على موقف وزارة الخارجية وسياساتها فيما يتعلق بمشروعات التبادل بين الكوريتين والمحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة والشمال.كما تمت مناقشة المشروعات القديمة، مثل مشروع الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ"، ومشروع ربط السكك الحديدية، بالإضافة إلى المشروعات المحتمل تنفيذها في المستقبل.وقالت وزارة التوحيد إن الوزير يسعى إلى التعاون النشط مع وزارة الخارجية بشأن سياساتها المتعلقة بكوريا الشمالية.