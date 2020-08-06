الرئيس مون يقدم التعازي في ضحايا الانفجار القاتل في لبنان

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قدم الرئيس "مون جيه إين" تعازيه إلى ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع في لبنان.وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، نقل "مون" مشاعر التعاطف والتعازي إلى الضحايا والأسر المكلومة.كما وجه الرئيس الكوري الجنوبي رسالة عزاء إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، آملا أن يتعافى لبنان بسرعة من المأساة تحت قيادته وأن يستعيد شعبه السلام.وأفادت الأنباء أن الانفجار الذي وقع في مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين.وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الانفجار نتج عن آلاف الأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة التفجير، المخزنة في الميناء منذ عام 2013.