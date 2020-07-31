ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 16 شخصًا

Photo : YONHAP News

استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول في سيول والمناطق الوسطى في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى زيادة الأضرار الناجمة عنها.وتم العثور على جثة رجل في الخمسينيات من عمره في مقاطعة "كانغ وون"، مما يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 16 شخصًا حتى الساعة 6 صباح اليوم الخميس، في حين لا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين، وفقًا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث.وتم إجلاء حوالي ألفي شخص تقريبًا من منازلهم، وبلغ عدد الأشخاص الذين تضررت منازلهم بسبب الفيضانات أو الانهيارات الأرضية 4,909 أشخاص، ولا يزال أكثر من 3 آلاف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم، حيث يقيمون حاليًّا في الصالات الرياضية الداخلية والمرافق الأخرى.وغمرت مياه الأمطار ما مجموعه 8,065 هكتارًا من الأراضي الزراعية، بينما تضرر 1,414 منزلًا من الفيضانات.