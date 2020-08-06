تقلص فائض الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته في 8 سنوات في النصف الأول

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تقلص فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.وقال بنك كوريا المركزي يوم الخميس إن فائض الحساب الجاري للبلاد لشهر يونيو سجل 6.88 مليار دولار، وهو الأكبر في ثمانية أشهر. وانخفض فائض ميزان البضائع، وهو مقدار الفرق بين الصادرات والواردات، لكن الخسائر التي سجلها ميزان الخدمات تراجعت أيضًا.وبلغ الفائض في ميزان البضائع في يونيو 5.87 مليار دولار، بانخفاض قدره 400 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وانخفضت الصادرات في يونيو –للشهر الرابع على التوالي– بنسبة 9.3% على أساس سنوي لتسجل 40 مليار دولار. وتراجعت الواردات أيضًا للشهر الرابع على التوالي بنسبة 9.8% لتسجل 34.15 مليار دولار.وتراجعت الخسائر في ميزان الخدمات من 2.14 مليار دولار قبل عام، لتصبح 1.26 مليار دولار في يونيو، مع تقلص العجز السياحي.وانخفض فائض الحساب الجاري للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 15.3%، ليصبح 19.17 مليار دولار. وتراجعت الصادرات خلال النصف الأول بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتسجل 241.9 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 9.8% لتسجل 217.9 مليار دولار.