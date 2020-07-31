ترامب: الأولوية القصوى بعد الانتخابات هي تقاسم تكاليف الدفاع

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مقابلة اليو م الخميس إن أولويته القصوى إذا أعيد انتخابه ستكون تحسين اقتصاد البلاد، وجعل حلفاء الولايات المتحدة يتحملون حصة أكبر من تكاليف استضافة القوات الأمريكية.أخبر "ترامب" شبكة "فوكس نيوز" أنه عندما بدأت فترة ولايته، كان الأمر بمثابة "الكارثة"، حيث كانت سبع دول فقط تدفع ما يجب عليها، مضيفًا أن الولايات المتحدة كانت تتحمل عن "الجميع"، ثم أكد أن الدول الأخرى ستدفع.وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستعيد إلى الوطن حوالي 6,400 من أفرادها المتمركزين في ألمانيا، وستنقل ما يقرب من 5,600 فرد آخر إلى دول الناتو الأخرى، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.ومن المتوقع أن تؤدي التصريحات الأخيرة إلى ضغوط متزايدة من واشنطن على كوريا الجنوبية، لتتحمل حصة أكبر من تكاليف إقامة 28 ألفا و500 جندي أمريكي متمركزين داخل حدودها.وقد عقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سبع جولات من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، من سبتمبر 2019 حتى مارس من هذا العام، اقترحت سيول خلالها زيادة حصتها بنسبة 13%، بينما تطالب الولايات المتحدة بزيادة تمثل 50%، لتصبح حصة سيول 1.3 مليار دولار.