الجمعية الطبية الكورية تلغي المحادثات مع وزارة الصحة

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ألغت الجمعية الطبية الكورية خططًا للاجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة، لمناقشة خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.وبدلًا من ذلك، دعت المجموعة إلى إجراء محادثات مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء.وفي توضيحها لسبب الإلغاء، قالت الجمعية إن وزارة الصحة ضغطت على صغار الأطباء عن طريق الإشراف على مستشفياتهم التدريبية ردًّا على إضرابهم المخطط له احتجاجًا على سياسات الحكومة.وقالت الجمعية إن الوزارة طلبت من المقيمين في المستشفيات الجامعية اتباع أوامر رؤسائهم، واصفة ذلك بأنه حملة على العمل الجماعي.وفي وقت سابق، قالت الجمعية الكورية للمتدربين المقيمين، وهي مجموعة تضم الأطباء في فترة التدريب، إن أعضائها سيضربون بالكامل يوم الجمعة بما في ذلك جميع الموظفين الأساسيين. وقالوا إن خطة رفع حصص القبول لن تؤدي إلا إلى تشويه النظام الطبي.وتخطط الجمعية الطبية الكورية بشكل منفصل لتنظيم إضراب في 14 أغسطس.وبينما تحافظ الحكومة على موقفها من حل المشكلة من خلال الحوار والتوافق، حذرت الحكومة من أنها ستتخذ نهجًا صارمًا تجاه عمليات الإضراب، إذا تسبب هذا الإجراء في معاناة الجمهور.