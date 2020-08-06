تضرر منزلين لمواطنين كوريين جزئيًّا في انفجار بيروت

Photo : YONHAP News

تعرضت منازل اثنين من الكوريين الجنوبيين الذين يقيمون في بيروت لأضرار جزئية من جراء الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط ضحايا من الكوريين الجنوبيين لسفارتها في لبنان.وشكل مسؤولو السفارة فريقًا طارئًا وقاموا بزيارة المستشفيات الكبرى للتحقق مما إذا كان قد تم إدخال أي مواطن كوري جنوبي للعلاج.وفي الوقت الحاضر، يقيم حوالي 140 كوريًّا جنوبيًّا في لبنان، بالإضافة إلى 280 جنديًّا تم إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.وارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الهائل إلى 135 شخصًا، بينما أصيب نحو خمسة آلاف آخرين وتضررت منازل نحو 30 ألفًا آخرين.