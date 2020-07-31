وزير الدفاع يؤكد على امتلاك البلاد أقمار صناعية عسكرية قريبا

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قال وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" إن القوات الكورية الجنوبية ستفوز بأقمار صناعية عسكرية للاستطلاع قريبا من أجل زيادة القدرة على المراقبة والاستطلاع، بينما ستعمل على تعزيز القدرات الصاروخية بما في ذلك تطوير الصواريخ فائقة السرعة.جاء ذلك في كلمة للتهنئة ألقاها الوزير في حفل الذكرى الخمسين لإنشاء معهد العلم العسكري الذي أقيم بعد ظهر أمس حيث ذكر الإنجازات الأخيرة في مجال العلم العسكري المحلي.قال الوزير إن تبني الخطة الكورية الجنوبية والأمريكية للصواريخ والتي رفعت قيود استخدام الوقود الصلب لمركبات الإطلاق الفضائية أتاح فرصة جديدة للتركيز على بحث وتطوير مجالات الأقمار الصناعية للمراقبة والاستطلاع والطيران والفضاء. وكما أكد على أن كوريا ستمتلك أقمارا صناعية مستقلة للاستطلاع قريبا بغية تحسين القدرات الرقابية والاستطلاعية للقوات المسلحة إلى حد كبير.كما قال إن القوات الكورية الجنوبية نجحت مؤخرا في تطوير صاروخ باليستي ذي المدى الكافي ومزود بأكبر مستوى في العالم من حيث حجم الرؤوس الصاروخية، مشيرا بشكل غير مباشر إلى النجاح في إطلاق صاروخ "هيون مو - 4" الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر ويَقْدِر على حمل طُنَّيْن من الرأس الصاروخي.بالإضافة إلى ذلك أعرب الوزير الكوري عن إرادة تحسين القدرة الصاروخية، مؤكدا على أن القوات الكورية الجنوبية ستعمل بوتيرة سريعة على تطوير أسلحة التوجيه المزودة بوظيفة التوجيه الدقيق، والصواريخ ذات المدى البعيد والفائقة الصوت، والرؤوس الصاروخية ذات القوة العالية، والنظام الكوري للملاحة عبر الأقمار الصناعية وغيرها.وفيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي للمعهد الكوري أكد الوزير على ضرورة أن يأخذ المعهد بزمام الأمور في عصر الثورة الصناعية الرابعة مطالبا له بتكريس الجهود على بحث تطوير نظام الأسلحة الجديدة.