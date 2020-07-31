وزارة التوحيد تؤكد على الحاجة إلى تقاسم المعلومات عن الفيضانات بين الكوريتين

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مع هطول مئات الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية في مختلف أرجاء كوريا الشمالية صدر تحذير من الفيضانات في نهر "ديه دونغ" الذي يجري وسط العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ".وخلال هذا الشهر هطلت 760 ملليمترا من الأمطار وهو أكثر من نصف معدل هطول الأمطار السنوي في منطقة "بيونغ كانغ" بمقاطعة كانغ وون بينما هطلت 560 ملليمترا في منطقة "بيونغ سان"، و550 ملليمترا في منطقة "جانغ بونغ" المجاورة لمدينة "كيه سونغ" في كوريا الشمالية.وفي هذا السياق صدر تحذير من الفيضانات في كل من نهر "ديه دونغ" في بيونغ يانغ، ونهر "تشونغ تشون" في مقاطعة شمال بيونغ آن، ونهر "ييسونغ" بالقرب من مدينة كيه سونغ.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكورية الشمالية أن يهطل مزيد بـ 500 ملليمتر من الأمطار على الأكثر في الأيام القليلة المقبلة.من ناحية أخرى، صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها لم تتأكد حتى الآن من حجم أضرار الفيضانات في كوريا الشمالية. وقالت إن الشمال يستمر في تفريغ المياه من سد نهر "هوانغ كانغ" دون إبلاغ مسبق، مطالبة لها بالتعاون في المعلومات من أجل تأمين السكان في الجنوب في مصب نهر "إيمجين".وأضافت أن تقاسم المعلومات المعنية بين الكوريتين يمكن تحقيقه من الناحية التقنية إذا وُجدت إرادته بين الكوريتين رغم انقطاع خطوط الاتصالات بينهما.