سيول تقدم 10 ملايين دولار كمساعدة إنسانية إلى بيونغ يانغ

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم دعم غذائي إنساني إلى كوريا الشمالية.صرحت وزارة التوحيد اليوم بأن لجنة تبادل من الكوريتين قررتْ تقديم 10 ملايين دولار من صندوق التعاون للكوريتين إلى مشروع دعم الرضع والأطفال والنساء في كوريا الشمالية والذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي.جاء هذا القرار ليعد الأول من نوعه منذ تولي وزير التوحيد "لي إين يونغ" منصبه. ومن المتوقع أن يجري الدعم عن طريق منح الحكومة الكورية الجنوبية المبلغ إلى المنظمة الدولية ومن ثم إرسال المنظمة مواد إلى كوريا الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة الكورية الجنوبية جاء تلبية لطلب البرنامج الغذائي العالمي. وفي شهر يونيو الماضي جرى السعي إلى الموافقة عليه ولكنه تم تعليقه نتيجة لجمود العلاقات بين الكوريتين لأسباب تفجير كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك للطرفين وغيرها.شرحت الوزارة الكورية أنها وافقت على القرار من أجل المساهمة في تحسين الأوضاع الإنسانية للرضع والأطفال والنساء وهم ضمن الفئة الأكثر حاجة إلى المساعدة في كوريا الشمالية. وأضافت أنها ستستمر في التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية في المستقبل أيضا بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية.