كشف النقاب عن 5 أنواع جديدة من هواتف غالاكسي

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نظمت شركة سام سونغ للإلكترونيات فعالية خاصة لطرح منتجاتها الجديدة من هواتف غالاكسي في الساعة الحادية عشرة ليلة يوم أمس لتكشف عن 5 أنواع جديدة من الهواتف.أقيمت الفعالية لأول مرة في كوريا باستخدام طريقة البث الحي إلى جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.وحتى الآن كانت فعاليات الكشف عن هواتف غالاكسي الجديدة تقام بحضور 3 أو 4 آلاف شخص من وسائل الإعلام والمسؤولين في شركات الشراكة في مدينتي "نيويورك" أو "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.ولكن الشركة الكورية نظمت فعاليةَ أمس دون جمهور في أحد الاستوديوهات بالبلاد حيث قامت بالاتصال بحوالي 300 محب من محبي "غالاكسي" في مختلف أنحاء العالم عبر الفيديو بحيث بثت مشاهد تفاعلاتهم بما في ذلك أصوات الهُتاف بثا حيا في الوقت الحقيقي.أما المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة أمس فهي غالاكسي نوت 20 وهي الهواتف الذكية الإستراتيجية لها في النصف الثاني من هذا العام، وغالاكسي Z فولد 2 من الهواتف الذكية القابلة للطي، وغالاكسي واتش 3 من الساعات الذكية، وغالاكسي بودز لايف من سماعات الأذن، وغالاكسي تاب S7 من اللوحيات الجديدة.تمتاز هواتف غالاكسي نوت 20 التي تركز الشركة عليها بزيادة سرعة رد فعل قلم S لها بـ80 % مقارنة مع نسختها السابقة إلى جانب تعزيز وظيفة "التشغيل عبر الهواء" التي تتحكم في الهواتف الذكية عن بعد.وتأتي هواتف غالاكسي نوت 20 مزودة بـ64 مليون بكسل من الكاميرا بينما تتزود هواتف غالاكسي نوت 20 ultra بـ108 ملايين بكسل من الكاميرا.من المقرر أن تقوم سام سونغ بإنشاء عدد من معارض غالاكسي لإتاحة فرص معايشة المنتجات الجديدة في معظم المناطق الساخنة في سيول بما فيها تايم سكوير في منطقة "يونغ دونغ بو".وتنوي الشركة توسيع خدمات "غالاكسي تو غو أو غالاكسي للذهاب" التي تسمح للمستهلكين باستئجار ومعايشة هواتفها الذكية الجديدة ثم إعادتها إلى الشركة.