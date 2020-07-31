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تشهد المناطق الوسطى والساحل الغربي من البلاد هطول كميات كبيرة من الأمطار منذ صباح اليوم.قالت بلدية سيول عبر الرسائل النصية حول الكوارث الطبيعية إن التحذير من الفيضانات صدر في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم في جسر نهر "هان" بالعاصمة سيول.طبقا لمكتب السيطرة على الفيضانات في نهر "هان" والتابع لوزارة البيئة والذي أَطلق التحذير، بلغ منسوب المياه في الجسر 8.23 متر في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم ليقترب من 8.5 متر من مستوى الحذر وهو معيار التحذير من الفيضانات، ويستمر في الارتفاع حاليا.وتوقع المكتب أن يبلغ المنسوب 8.5 متر أو أكثر في منتصف نهار اليوم.الجدير بالذكر أن التحذير من الفيضانات في نهر "هان" الرئيسي يأتي لأول مرة منذ تسع سنوات في شهر يوليو من عام 2011.