المرشحة الكورية لرئاسة منظمة التجارة العالمية تلتمس الدعم من اليابان

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قالت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ-هي" إنها ستواصل السعى إلى الحصول على دعم من اليابان، في محاولتها أن تصبح الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية.وفي اجتماع مع الصحفيين في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ" أمس الخميس، سُئِلت "يو" عن معارضة طوكيو المزعومة لترشيحها، وسط النزاعات التجارية والدبلوماسية بين البلدين. وقالت "يو" إنها ستطلب دعم طوكيو، مشيرة إلى عمل البلدين معًا في الماضي.ووصفت الوزيرة الكورية اليابان بأنها عضو "مهم للغاية" في منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنها ستؤكد لليابان أنها الشخص المناسب لقيادة وإصلاح المنظمة العالمية.وقالت "يو"، أثناء لقائها بممثلي حوالي 120 دولة عضو في جنيف خلال حملتها هذا الشهر، إنها اتصلت أيضًا بالسفير الياباني في المدينة السويسرية، وشاركت معه أفكارها ورؤيتها بشأن منظمة التجارة العالمية.وقالت إن أنظمة التجارة متعددة الأطراف التي تعمل جيدًا ستكون مفيدة أيضًا لليابان، نظرًا لأهمية التجارة في اقتصادها، كما أشارت إلى موقف اليابان من أنها تعطي الأولوية للمرشحين ذوي التوجه الإصلاحي.