رئيس الوزراء يرفض التفاوض مع الأطباء حول الإضراب المخطط له

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رفض مكتب رئيس الوزراء دعوة الجمعية الطبية الكورية للتفاوض بشأن إضراب الأطباء المخطط له.وكشف مكتب رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" في إحاطة إعلامية مكتوبة أمس الخميس أنه بعث برسالة إلى الجمعية الطبية الكورية في وقت سابق يخبرها فيه أنه يجب أن تتحدث مع وزارة الصحة، لأنها الهيئة المختصة.وجاء الرد بعد يوم من رفض الجمعية مقابلة المسؤولين في وزارة الصحة، وطلبوا إجراء "مفاوضات مباشرة" مع رئيس الوزراء لحل الوضع. وقالت الجمعية إنها لا تعتقد أنها يمكنها إجراء محادثات متعمقة وموثوقة مع وزارة الصحة.وقال مكتب "تشونغ" إن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتكون شريك حوار ملائمًا للجمعية، وتأمل أن يقوم الجانبان بسرعة بتشكيل هيئة استشارية مشتركة ومناقشة الأمور ذات الصلة.وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بأربعة آلاف طالب خلال العقد القادم، وفتح كلية طبية عامة جديدة، في محاولة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.واحتجاجًا على ذلك، أعلنت الجمعية الكورية للمتدربين المقيمين (KIRA) والجمعية الطبية الكورية (KMA) عن خطط لتنظيم إضراب شامل يوم الجمعة و14 أغسطس على التوالي.