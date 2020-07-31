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استئناف البحث عن المفقودين الخمسة في حادث غرق القارب في سد ويام

Write: 2020-08-07 09:54:03Update: 2020-08-07 10:22:40

استئناف البحث عن المفقودين الخمسة في حادث غرق القارب في سد ويام

Photo : YONHAP News

استؤنفت صباح اليوم الجمعة عمليات البحث عن خمسة مفقودين في حادث انقلاب القارب أمس الخميس في سد "ويام" بمدينة "تشون تشون" بمقاطعة "كانغ وون".
وحشدت السلطات عشر مروحيات و27 قاربًا و386 من رجال الإطفاء والشرطة والجنود والموظفين المدنيين للبحث.
وقامت فرق البحث أيضًا بتوسيع نطاق البحث، الذي ركز في البداية على المنطقة الواقعة بين سد "ويام" وسد "بالدانغ"، إلى جسر "جامشيل" بدعم من عمال الطوارئ في سيول.
وفي اليوم السابق، جُرف ثمانية أشخاص عندما انقلب قارب مطاطي خاص وزورق دورية بيئي في مدينة "تشون تشون" أثناء محاولتهم إنقاذ طاقم زورق شرطة غرق بالقرب من سد "ويام".
وتم إنقاذ أحدهم على الفور بينما تم إنقاذ آخر في وقت لاحق. وتم العثور على شخص ثالث ميتًا. وقد حولت الأمطار الغزيرة النهر إلى بركة من الوحل، مما أعاق عمليات البحث.
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