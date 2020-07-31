مون يعرب عن أسفه لعدم التزام كوريا الشمالية باتفاقية السدود

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زار الرئيس "مون جيه إين" السد الخاص بالسيطرة على الفيضانات في "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الخميس، لتفقد استجابة البلاد للأمطار الغزيرة الأخيرة.وخلال زيارته، أعرب "مون" عن خيبة أمله إزاء عدم التزام كوريا الشمالية بإبلاغ الجنوب قبل تصريف المياه من سد "هوانغ كانغ"، قائلًا إن الإخطار المسبق كان سيساعد مسؤولي السيطرة على الفيضانات بصورة كبيرة.كما أعرب عن خيبة أمله من عدم تنفيذ الاتفاق السابق بين الكوريتين بشأن الإخطار المسبق.وكانت معظم أضرار الفيضانات في المناطق الحدودية لمقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وون" بسبب الأمطار الغزيرة، لكن تصريف كوريا الشمالية لكميات كبيرة من المياه كان عاملًا رئيسيًّا أيضًا.وبعد زيارته إلى السد، زار "مون" المدرسة الابتدائية التي أقيمت فيها مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مدينة "باجو"، لتحية المواطنين والمتطوعين.