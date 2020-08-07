الأطباء المتدربون والمقيمون ينظمون إضرابًا لمدة يوم واحد احتجاجًا على الحكومة

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قررت الجمعية الكورية للمقيمين الداخليين (KIRA) تنظيم إضراب لمدة يوم واحد اليوم الجمعة، احتجاجًا على خطة حكومية لزيادة حصة القبول في كليات الطب.سيبدأ العمل الجماعي للمجموعة في الساعة 7:00 صباحًا الجمعة وينتهي في الساعة 7:00 صباحًا يوم السبت.وبالإضافة إلى التوقف عن العمل، ستنظم الجمعية مظاهرات خارجية في ثمانية مواقع في جميع أنحاء البلاد، ومسيرات للتبرع بالدم ومناقشات حول السياسات.وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لرفع حصص القبول في كليات الطب لزيادة عدد الأطباء بأربعة آلاف خلال السنوات العشر القادمة.وتعارض الجمعية تلك الخطة، كما تعارض إنشاء كليات الطب العامة، مشيرة إلى المخاوف بشأن سلامة المرضى وبيئة التدريب. كما تدعي أن سياسة الحكومة تم تنفيذها من جانب واحد مع القليل من التواصل مع الأطباء.