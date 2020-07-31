زعيم كوريا الشمالية يزور المنطقة المنكوبة بالفيضانات

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة مقاطعة "هوانغ هيه" التي اجتاحتها الفيضانات، وأصدر تعليماته بتزويد السكان من مخزون الحبوب والإمدادات الخاصة به.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية يوم الجمعة أن المياه غمرت حوالي 730 منزلًا ونحو 600 حقل زراعي، بينما انهار 179 منزلًا بسبب الأمطار الغزيرة في "ديه تشونغ ري"، بمقاطعة "أونبا".وأثناء زيارته للمنطقة، أمر "كيم" بتزويد السكان المحليين من مخزون الحبوب الخاص به، وتوزيع إمداداته الشخصية مثل الأسمنت لدعم جهود الإنعاش.كما أصدر تعليماته بتوفير المواد اليومية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل.وبشكل منفصل، أمر "كيم" بإنشاء مقر للترميم يتألف من مسؤولين من الإدارات ذات الصلة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري ووزارة الدفاع، لتقديم تقرير عما هو مطلوب لإعادة الإعمار.