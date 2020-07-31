كوريا الجنوبية تدرس تقديم مساعدات لِلُبنان

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تدرس الحكومة الكورية تقديم مساعدات إنسانية للبنان إثر الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، وأسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصًا وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "كيم إين تشول" في موجزٍ صحفي أمس الخميس إن الحكومة تدرس سبل تقديم العون والمساعدات إلى لبنان، مشيرا إلى أنها تراقب عن كثب التطورات والأوضاع في لبنان في أعقاب حادث الانفجار.وتبيَّن أن حكومة سيول تدرس حاليا إمكانية إرسال إمدادات طبية إلى لبنان، كما أنها تدرس أيضا تقديم مساعدات عن طريق منظمة دولية.هذا وقد عقد مكتب الرئاسة الكورية اجتماعًا للجنة الدائمة التابعة لمجلس الأمن القومي أمس الخميس لبحث القضايا المتعلقة بتقديم دعم للبنان عن طريق وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية المتمركزة في جنوب لبنان ضمن قوات حفظ السلام للأمم المتحدة.