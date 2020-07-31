وزارة التوحيد توافق على إرسال كاميرات التصوير الحراري لكوريا الشمالية

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها وافقت على الطلب الذي تقدم به معهد أبحاث التعاون الاقتصادي بين الكوريتين لإرسال 20 من كاميرات التصوير الحراري إلى كوريا الشمالية لاستخدامها في الكشف عن مرضى الحمى.وكان المعهد الكوري الجنوبي قد طالب لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي بإعفاء كاميرات التصوير الحراري من قائمة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لتوزيعها على المدارس، والموانئ، والمستشفيات، وغيرها من المنشآت العامة في مقاطعة شمال بيونغ آن.وسبق أن وافقتْ وزارة التوحيد يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي على طلب المعهد لإرسال ما قيمة 800 مليون وون من المطهرات، والملابس الواقية، وأدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.وسيتم تسليم كاميرات التصوير الحراري، والمواد الطبية الأخرى إلى كوريا الشمالية عن طريق الصين.