سيول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة سبق التخطيط لها

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أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيتم إجراؤها، كما هو مخطط له، في شهر أغسطس للتحقق من استعدادات البلدين لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.وقال المتحدث باسم البنتاغون "جوناثان هوفمان" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس إن الولايات المتحدة ترغب في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتلاك الجيش الكوري القدرة على اتخاذ قرار بشأن نقل القيادة.وفيما يخص حجم التدريبات، قال المتحدث إنه كانت هناك تغييرات طفيفة في التدريبات بسبب جائحة كورونا، لكنه لم يوضح التفاصيل عن موعد التدريبات وطريقة إجرائها.وأضاف أن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أرامز" قد قرر إجراء التدريبات، وأن الولايات المتحدة لم ولن تتوقف عن إجراء التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.وتبين أن التدريبات المشتركة المرتقبة سيتم تركيزها على قدرة الجيش الكوري الجنوبي على ممارسة قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب وقدرة الولايات المتحدة على نشر أصولها العسكرية في حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.