شركة نيبون اليابانية للحديد تستأنف الحكم في مصادرة أصولها في كوريا

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قدمت شركة "نيبون ستيل" اليابانية اعتراضًا على الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الكورية لبيع أصولها الموجودة في كوريا الجنوبية.وقالت محكمة بوهانغ الفرعية التابعة لمحكمة ديغو الإقليمية إن الشركة اليابانية قد تقدمت باستئنافها الفوري للمحكمة اليوم الجمعة عبر البريد.بهذا، سيبقى الحكم بمصادرة أصول شركة "نيبون ستيل" اليابانية دون تنفيذه خلال فترة من الزمن.وكانت المحكمة العليا الكورية قد أصدرت عام 2018 حكما أمرت به الشركة اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.لكن الشركة اليابانية لم تنفذ هذا الحكم ، وهو ما أدى إلى أن يتقدم الضحايا بطلب لفرع "بوهانغ" لمحكمة "ديغو" الإقليمية للاستيلاء على أسهم شركة "بي إين آر" التي أنشأتها الشركة اليابانية في كوريا باستثمار مشترك مع شركة "بوسكو" الكورية للحديد والصلب.