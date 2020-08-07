ستة مساعدين رئاسيين يتقدمون باستقالتهم بسبب أزمة ارتفاع أسعار المنازل

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تقدم ستة من كبار المساعدين الرئاسيين، من بينهم كبير مساعدي الرئيس "نوه يونغ مين"، باستقالتهم اليوم الجمعة، تعبيرًا عن تحملهم للمسؤولية عن محاولات الحكومة غير الناجحة للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في العاصمة سيول.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي إن المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات والموارد البشرية والمجتمع المدني عرضوا استقالتهم. ولم يقبل الرئيس "مون جيه إين" الاستقالة بعد.وكانت الحكومة قد أعلنت عن 23 مجموعة مختلفة من اللوائح والإجراءات العقارية منذ أواخر العام الماضي لتهدئة سوق العقارات في سيول، لكن أسعار الشقق ظلت في ارتفاع، وقد دفع هذا الحكومة إلى إعلان الحرب على العديد من ملاك المنازل ولا سيما في الأحياء الراقية في سيول.كما أصدر كبير المساعدين الرئاسيين الشهر الماضي نصيحة قوية حث فيها كبار مساعدي الرئاسة على بيع منازلهم الإضافية.وفي الوقت الحالي، يمتلك ثمانية من المساعدين الرئاسيين منازل متعددة، ووافق كل واحد منهم على بيع منازلهم الإضافية، وفقًا لمكتب الرئاسة.ولكن بعد توجيهه للنصيحة، تبين أن كبير المساعدين الرئاسيين قرر الاحتفاظ بشقته باهظة الثمن في جنوب سيول، بينما باع شقة أخرى يمتلكها في مدينة أصغر. وقد قام في النهاية ببيع الشقتين، لكن بعد تزايد الانتقادات الموجهة إليه وإلى الحكومة لتهدئة الأزمة.