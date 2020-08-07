الحكومة تعلن سبع مناطق متضررة من الأمطار كمناطق كوارث خاصة

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حددت الحكومة سبعًا من المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة الأخيرة كمناطق كوارث خاصة.ووفقًا لوزارة الداخلية والسلامة اليوم الجمعة، فسوف تحصل المدن والمحافظات السبع –ومن بينها "أن سونغ" في مقاطعة "كيونغ كي" و"تشول وون" في مقاطعة "كانغ وون"– على مساعدة من الحكومة المركزية، بما يصل إلى 80% من التكاليف التي سببتها الأمطار الغزيرة.وتشمل المناطق الأخرى التي ستستفيد من مساعدات الدولة الطارئة "تشونغ جو" و"جي تشون" و"أوم سونغ" في مقاطعة شمال "تشونغ تشونغ"، و"تشون ان" و"آسان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشونغ".ويتطلب إعلان مثل هذه المناطق كمناطق كوارث خاصة في المعتاد ما لا يقل عن أسبوعين من المراجعات، ولكن هذه المرة تم اختصار المداولات إلى ثلاثة أيام فقط، منذ أن دعا الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء "جونغ سي كيون" إلى سرعة الإجراءات، لمساعدة المتضررين من الأمطار الأخيرة.وتخطط الوزارة للنظر في أوضاع المناطق الأخرى وتحديد المزيد من المناطق إذا لزم الأمر.واعتبارًا من الساعة 6 صباحًا الجمعة، لقي 17 شخصًا مصرعهم وما زال 10 أشخاص في عداد المفقودين، ونزح حوالي ألفين وخمسمائة شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة سيول الكبرى والمناطق الوسطى الأخرى منذ أواخر الأسبوع الماضي.