إغلاق جزئي للطرق السريعة الرئيسية في سيول بسبب الأمطار الغزيرة

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تم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية التي تمر عبر العاصمة الكورية سيول جزئيا يوم أمس الأحد، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر "هان" الذي يتدفق عبر العاصمة.وقالت سلطات إدارة الكوارث والسلامة في مدينة سيول إن قسم الطريق الأولمبي السريع بين تقاطع "يوم تشانغ" وجسر "دونغ جاك" قد تم إغلاقه بدءا من الساعة 1 من ظهر أمس.وتأتي هذه الخطوة بعد أن قطعت السلطات الوصول إلى الطريق السريع عند طرفيْ جزيرة "يوئيدو" في وقت سابق من يوم أمس، كما قيدت السلطات وصول المركبات إلى أجزاء من طريق "دونغ بو" السريع حتى الساعة 1:30 من بعد الظهر.وصرحت حكومة سيول الحضرية بأنه من المرجح أن تستمر ضوابط حركة المرور حيث ستؤدي زيادة التصريفات من سد "بال دانغ" إلى رفع مستوى المياه في النهر.