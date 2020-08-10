تقرير يؤكد تراجع التباطؤ الاقتصادي في كوريا الجنوبية

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قال تقرير صادر عن مركز أبحاث حكومي أمس الأحد إن التباطؤ الاقتصادي في كوريا الجنوبية يبدو أنه يتراجع بالتوازي مع انخفاض التأثير السلبي لوباء كورونا-19.وأوضح معهد التنمية الكوري هذا التقييم في نشرته الشهرية عن الاتجاهات الاقتصادية، قائلا إن التباطؤ الاقتصادي قد خف في مجال الاستهلاك المحلي وسط انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وكان عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في كوريا الجنوبية قد ارتفع إلى أكثر من 900 حالة في أواخر فبراير، لكن عدد الإصابات الجديدة انخفض بشكل حاد منذ ذلك الحين خلال الأشهر الأخيرة.وقد توقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد المحلي لمدة خمسة أشهر متتالية منذ مارس عندما كان فيروس كورونا ينتشر بشكل قوي، لكنه عدّل هذه التوقعات للمرة الأولى منذ ستة أشهر، حيث قال بدلا من ذلك إن التباطؤ الاقتصادي قد بدأ يخف.وأضاف المعهد أن المؤشرات الإيجابية للانتعاش الاقتصادي آخذة في الازدياد، لكن حالة عدم اليقين الخارجية لا تزال قائمة.