إصدار تنبيهات من انهيارات أرضية في 81 منطقة

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تم إصدار تحذيرات وإرشادات بشأن انهيارات أرضية متوقعة في حوالي 80 مدينة ومقاطعة ومنطقة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية حتى الساعة 7 من صباح أمس الأحد، وذلك نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة.وقد تم إصدار تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في 24 منطقة، بما في ذلك منطقة "سو يونغ"، في مدن: بوسان وكوانغ جو وسيجونغ، مع إصدار تحذيرات من انهيارات أرضية في 57 منطقة بما في ذلك مدن إنتشون وديغو وكويانغ.وقالت هيئة الغابات الكورية إن البلاد شهدت 55 انهيارا أرضيا يوم السبت وحده بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة الجنوبية، حيث تم الإبلاغ عن 667 انهيارا أرضيا في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر.وأصدرت الهيئة أعلى تحذير لها من الانهيارات الأرضية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية يوم السبت، حيث أدى هطول الأمطار على مدار الأسبوع، والذي تسبب في إحداث فوضى في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة مخاطر حدوث انهيارات أرضية كبيرة.