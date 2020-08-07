31 قتيلا و7 آلاف نازح بسبب هطول الأمطار الغزيرة على كوريا الجنوبية

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لقى ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم وفُقد 11 خلال هذا الشهر بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.وقال تقرير صادر عن القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة إنه حتى الساعة الـ6 من صباح اليوم الاثنين لقي 31 شخصا مصرعهم وفُقد 11 شخصا آخرين، كما جُرح ثمانية، بسبب الأمطار الغزيرة التي ظلت تهطل منذ 1 أغسطس.وأوضح التقرير أنه منذ يوم الجمعة الماضي توفي 13 شخصا وفقد اثنان آخران في انهيارات أرضية وحوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة جنوب "جولا".كما أشار التقرير إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في نزوح حوالي 7 آلاف شخص في 11 مدينة ومقاطعة، وأن حوالي 3400 منهم ما زالوا يقيمون في ملاجئ مؤقتة. وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 14 ألف حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة، مع وقوع أكثر من 700 انهيار أرضي وأضرار لحوالي 4300 طريق وجسر، وتدمير 4100 منزل، بينما غمرت المياه حوالي 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.كما أدت الأمطار الغزيرة إلى تعليق خدمات القطارات على خطوط "تشونغ بوك" و"تيه بيك" و"يونغ دونغ" و"كيونغ جون" و"جانغ هانغ".