إعصار جانغ مي يضرب كوريا اليوم الاثنين ويجلب المزيد من الأمطار

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من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مع اقتراب إعصار آخر من البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن إعصار "جانغ مي" الخامس لهذا الموسم يتوجه شمالا بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى المياه الواقعة على بُعد 80 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جيجو في حوالي الساعة 9 من صباح اليوم.وأضاف التقرير أن العاصفة الاستوائية سوف تمر بالمياه الواقعة قبالة جزيرة "أوللونغ" في البحر الشرقي في الساعة 9 مساء، قبل أن تخرج من شبه الجزيرة الكورية. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أمطارا غزيرة بمعدل يصل إلى 250 ملليمترا حتى يوم الغد الثلاثاء على المناطق الساحلية الجنوبية وجبل "جيري". ومن المتوقع أن يصل معدل سقوط الأمطار على مقاطعتيْ جنوب وشمال "تشونغ تشُنغ" والنصف الجنوبي من البلاد وجزيرة جيجو إلى 150 ملليمترا.ومن المتوقع أيضا أن يصل معدل سقوط الأمطار على منطقة العاصمة ومقاطعة "كانغ وان" إلى 80 ملليمترا، كما سيجلب الإعصار رياحا قوية تزيد سرعتها عن 20 مترا في الثانية على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعتي جنوب وشمال "كيونغ سانغ" وجنوب وشمال "جولا"، اليوم الاثنين.