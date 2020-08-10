كوريا تقرر رفع قيود الدخول والتأشيرات عن مقاطعة هوبي الصينية

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع قيود الدخول والتأشيرات لمقاطعة "هوبي" الصينية، التي يُعتقد أنها بؤرة تفشي وباء كورونا-19.وأصدر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة هذا الإعلان اليوم الاثنين، مشيرا إلى تحسن وضع انتشار الفيروس في الصين، حيث لم تبلغ "هوبي" عن أي حالات إصابة مؤخرا.وكانت كوريا قد فرضت منذ يوم 4 فبراير الماضي حظرا على دخول جميع الأجانب الذين زاروا مقاطعة "هوبي" قبل مدة أسبوعين، وكذلك حاملي جوازات السفر الصادرة من "هوبي"، كما علقت مؤقتا صلاحية التأشيرات الصادرة في المقاطعة، بينما توقفت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في مدينة "ووهان" عن إصدار أي تأشيرات جديدة.وقال نائب وزير الصحة "كيم جانغ ليب" في وقت سابق إنه سيتم رفع قيود الدخول على الوافدين من "هوبي"، حيث لم تبلغ المقاطعة عن حالات إصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة، وأيضا في ضوء استئناف الصين إصدار التأشيرات للكوريين الجنوبيين.