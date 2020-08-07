إعصار جانغ مي يصل إلى جزيرة جيجو الساعة 11 صباحا

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تم إصدار تحذير من الأعاصير في جزيرة جيجو الجنوبية، حيث يتجه إعصار "جانغ مي" شمالا نحو شبه الجزيرة الكورية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية صباح اليوم الاثنين إن فرع الهيئة في جزيرة "جيجو" قد أصدر تحذيرا خاصا لجزيرتيْ "جيجو" و"تشو جا" والمياه الغربية قبالة الساحل الجنوبي.وتم إصدار تنبيه من الإعصار للمطارات في كل من "جيجو" و"بوسان"، مع تحذير من الرياح حاليا في مطار "جيجو" الدولي. ومن المتوقع أن يصل إعصار "جانغ مي"، وهو الإعصار الخامس لهذا الموسم، إلى المياه الواقعة على بُعد 80 كيلومترا إلى الشرق من جزيرة جيجو، في حوالي الساعة 11 صباحا.ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الاستوائية ما يصل إلى 250 ملليمترا من الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية والجبلية من الجزيرة.