تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا 20 مليونا

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 على مستوى العالم 20 مليونا، بزيادة قدرها 10 ملايين خلال 43 يوما فقط.ووفقا لموقع"ورلد ميترز"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول وباء كورونا، فإن الحصيلة العالمية تجاوزت مستوى 20 مليونا في وقت مبكر من اليوم الاثنين بتوقيت كوريا، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم قد تجاوز 733 ألفا.وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 20 مليونا بعد حوالي سبعة أشهر من الإبلاغ عن الحالة الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وبعد حوالي ستة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن تفشي الفيروس "جائحة عالمية".وتجاوز العدد العالمي عشرة ملايين في 28 يونيو وارتفع إلى 15 مليونا خلال 25 يوما فقط، ثم زاد الرقم بمعدل مليون كل أربعة أيام.وقد شهدت الولايات المتحدة العدد الأكبر من حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم، حيث أبلغت عن حوالي 5,2 مليون حالة.